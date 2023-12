Hołownia o "grupie Kakao". Wymienił, którzy to posłowie

Na pytanie, czy mimo tych wszystkich kłótni, które widzimy w telewizji, politycy prywatnie się lubią, Hołownia odpowiedział: - Dla mnie to wciąż fenomen. Przychodzi poseł, który stoi na mównicy i krzyczy, że jestem Hitlerem, Stalinem, marszałkiem stanu wojennego, krzyczy oszust, oszust, oszust. Później na stronie mówi do mnie: "A wie pan, panie marszałku, jak to jest" i jest potulny jak baranek. Ta dwoistość, nie chcę powiedzieć dwulicowość, jest czymś, do czego trzeba się przyzwyczaić.