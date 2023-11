Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. Woźniak-Starak natychmiast zareagowała

Prezenterka zamieściła na Instagramie pewne wymowne zdjęcie, do którego dodała kilka słów od siebie. Odnosi się do wyboru Hołowni na marszałka Sejmu. "No powiem wam, że nie wiem, gdzie skończę prowadząc ‘Mam talent’, ale widzę, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. A tak poważnie wielkie gratulacje dla Szymona Hołowni. Dobra robota".