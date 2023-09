Holland i Farna u Wojewódzkiego. Polały się łzy

- Zamykanie oczu i chowanie głowy w piasek nic nie da – apelowała do widzów Holland - Wierzę, że ludzkość jest zdolna do najgorszego, ale jest też zdolna do najlepszego. Chciałabym, aby ludzie w Polsce mieli najróżniejsze poglądy, ale żeby to nie służyło do tak cynicznego podgrzewania nienawiści.