Hit streamingu powraca. Prawdziwa gratka dla fanów gier

Postanawia zaryzykować wszystko, by udowodnić coś, w co nie wierzy nikt inny – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Galaktyka znajduje się na krawędzi zniszczenia, gdy John wyrusza w podróż, by odnaleźć klucz do ocalenia lub ostatecznej zagłady człowieka – Halo.