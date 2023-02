Hit Netfliksa. Przebój z Polski zdobywa popularność za granicą

W przypadku tego typu produkcji trudno mówić o ich mocnych stronach, jednak uczciwie trzeba przyznać, że dobrą robotę wykonała w tym programie prowadząca, Maja Bohosiewicz. Mimo, że jest to jej debiut w tej roli, wypada profesjonalnie. Widać, że dobrze bawiła się na planie i, co ważne, sympatyzuje z jego uczestnikami, co momentami wcale nie jest łatwe.