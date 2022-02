Hit Netfliksa ma ciąg dalszy. Dziennikarze wyśledzili, kto był tajemniczym chłopakiem oszustki

"Po prawie czterech latach przygotowań, godzinach rozmów telefonicznych i spotkaniach z twórcami, serial opowiada moją historię z perspektywy dziennikarki. Czekam niecierpliwie na to, by móc zobaczyć efekt. Zobaczyć to, co zrobili z materiałami, które im dostarczyłam. Ale nie mogę przestać myśleć, że to musztarda po obiedzie. Ponurą ironią jest bowiem to, że znów jestem zamknięta w jednej celi w kolejnym okropnym ośrodku, będąc przekonaną, że historia się powtarza".