Historia "Dzieci z dworca Zoo" wraca. Jedna z tych najbardziej wstrząsających

"My, dzieci z dworca Zoo" to jedna z tych książek, które mimo upływu lat przerażają i szokują tak samo jak podczas pierwszej lektury. Świat poznał historię Christiane Very Felscherinow pod koniec lat 70. Młoda narkomanka z Berlina Zachodniego opowiedziała o swoim życiu dziennikarzom niemieckiego "Sterna". Mówiła o prostytucji młodych ludzi, która często była dla nich jedyną szansą na zdobycie działek narkotyków. Christian i inne nastolatki spotykały się na tytułowym Dworcu Zoo, gdzie można było zdobyć nowych klientów i wymienić się narkotykami.