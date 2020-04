HBO zmienia daty premier filmów i seriali w HBO GO. Pandemia koronawirusa wymusza nową strategię

HBO z powodu pandemii koronawirusa zawiesiło produkcję swoich filmów i serialu. Mimo to zadba o swoich aktorów i wypłaci część pieniędzy. Odpowiedzialność społeczna biznesu sprawia, że firma musi też śledzić sytuację z pracą zdalną i edukacją w domach. Unia Europejska (UE) apelowała, by platformy streamingowe obniżały jakość swoich produkcji, żeby nie ryzykować obciążeń sieci. HBO GO poinformowało swoich użytkowników, że nauka i praca przez internet są teraz priorytetem, dlatego "serwis systematycznie kontroluje przepustowość łączy, aby nie obciążać sieci".