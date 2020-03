HBO stworzy serial na podstawie gry komputerowej "The Last Of Us". Zapowiedź już w sieci

HBO ma dobrą wiadomość dla fanów filmów katastroficznych, a także gier komputerowych. Już niedługo pojawi się serialowa adaptacja "The Last Of Us".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

HBO stworzy serial na podstawie gry komputerowej "The Last Of Us". Zapowiedź już w sieci (Youtube.com)

Serwis The Hollywood Reporter poinformował, że powstanie serial na podstawie hitowej gry komputerowej “The Last Of Us”. Za produkcję odpowiada stacja HBO, scenarzysta i dyrektor kreatywny gry, Neil Druckmann, a także Craig Mazin - twórca i scenarzysta miniserialu "Czarnobyl". Projekt jest koprodukcją z Sony Pictures Television we współpracy z PlayStation Productions. Będzie to ich pierwszy serial telewizyjny.

ZOBACZ TAKŻE: Rosyjska wersja serialu "Czarnobyl" zwiastun

"Neil Druckmann bez wątpienia jest najlepszym twórcą opowiadającym historie w świecie gier, a The Last of Us to jego magnum opus. Szansa stworzenia adaptacji tego zapierającego dech w piersi dzieła sztuki była moim marzeniem od lat. Jestem zaszczycony, że mogą przy tym pracować razem z Neilem" - czytamy w oświadczeniu Craiga Mazina.

Serialowa adaptacja ma opierać się na pierwszej części gry, aczkolwiek istnieje możliwość, że pojawią się odniesienia do drugiej odsłony, której premiera jest zapowiedziana na maj 2020.

"The Last Of Us" - kultowa gra postapokaliptyczna

"The Last Of Us" to gra przygodowa z elementami horroru, inspirowanym fantastyką grozy. Akcja toczy w 2033 r. w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, w których 20 lat wcześniej wybuchła epidemia grzyba, z powodu której obywatele kraju przeistaczają się w zombie.