HBO się zbroi. Nowa platforma trafi wkrótce do Polski

Za kilka miesięcy platforma streamingowa HBO GO przejdzie w Polsce do historii. Firma zastąpi ją czymś zupełnie nowym, co ma stanowić w naszym kraju poważną konkurencję dla Netfliksa.

HBO Max w Polsce w 2021 r. (Materiały prasowe)