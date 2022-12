Harry wykluczony z koronacji ojca? Wszystko przez serial Netflixa

Według Daily Mail, Brytyjczycy uważają, że treści pojawiające się w serialu Netflixa zagrażają bezpieczeństwu członków rodziny królewskiej. "Nie wiemy, jaka trucizna wyjdzie dalej, ale biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, czy to półprawda, kłamstwo, czy kpina z rodziny królewskiej, jak ktoś może chcieć, aby zostali zaproszeni na koronację?" - powiedział Dai Davis, były szef ochrony królewskiej.