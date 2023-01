Harry zdradził, ile osób zabił. Teraz mówi, dlaczego to zrobił

Trwa medialne tourne księcia Harry'ego, który od kilku dni udziela wywiadów brytyjskim i amerykańskim stacjom, promując swoją autobiografię. Choć książka "Spare", w której Susseks w zasadzie mało kogo oszczędza, trafiła do sprzedaży we wtorek, fragmenty, które wyciekły do prasy wcześniej, zszokowały opinię publiczną.