TVP zniesmaczona książką Harry'ego. Najbardziej oburzyło ich jedno

Trwa medialny festiwal księcia Harry'ego, który najpierw z żoną Meghan Markle opowiadał w dokumencie Netfliksa, dlaczego odcięli się od rodziny, a teraz robi to na łamach autobiografii. "Spare" to zbiór wspomnień księcia od traumatycznej straty matki, księżnej Diany, w wieku 12 lat, po utratę dziewictwa, wojskową służbę, wrogość do Camilii i bójkę z bratem.