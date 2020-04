Harry z "Too Hot to Handle" to nie nowicjusz. Już wcześniej wygrał podobny program

"Too Hot to Handle" to najnowszy randkowy hit Netfliksa, a Harry szybko stał się jedną z największych gwiazd programu. Nic dziwnego, skoro już dwa lata temu wygrał inne show, gdzie wdał się w gorący romans z jedną z uczestniczek. Pochodzący z Australii Jowsey jest dziś gwiazdą mediów społecznościowych (2,1 mln obserwujących na Instagramie) i nie da się ukryć, że swoją popularność zawdzięcza udziałom w programach randkowych. Przed "Too Hot to Handle" wygrał "Heartbreak Island" nadawany w Nowej Zelandii.

Jowsey tłumaczył, że jego dziewczyna nie mogła zdzierżyć komplementów, które pojawiały się pod jego zdjęciami w mediach społecznościowych. Ona wspomina tamten okres jako jeden z najgorszych w swoim życiu. Mówiła "The Sun", że nigdy wcześniej nie płakała tak często, jak po rozstaniu z Harrym, i przyznała się do depresji.

"Too Hot to Handle" to na pierwszy rzut oka takie "Love island". 5 kobiet, 5 mężczyzn w pięknej willi w Meksyku, smażą się na słońcu. Ale o ile w "Love island" chodziło o to, żeby do finału dotrwać w związku i zdobyć sympatię widzów, tak w "Too Hot" jest zupełnie inaczej.