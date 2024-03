Hanna Turnau i zakopiański "miś". Opublikowała cały filmik ze stolicy gór

- Ten mężczyzna jest przez nas regularnie karany mandatami w wysokości od 100 do 300 zł. "Pan miś" nie chce się dostosować do określonych wymogów, jednak zaapelowaliśmy do niego, by przyszedł do urzędu miasta i złożył wniosek o możliwość takiej formy działania w przestrzeni publicznej. [...] Osobną sprawą jest to, czy "miś" ten prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą. To już jednak kompetencje administracji skarbowej - tłumaczył dla tvn24.pl komendant straży miejskiej Marek Trzaskoś.