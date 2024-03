Hanna Turnau broni Zakopanego po wiralowym wideo z misiem

Przypomnijmy krótko: Hanna Turnau opublikowała na Instagramie próby nakręcenia wideo z zakopiańskich Krupówek. Niespodziewanie odezwał się zza niej mężczyzna przebrany za białego misia, który pozuje z turystami do zdjęć za pieniądze. Chociaż Turnau wcale nie miała zamiaru włączać go do swojego nagrania, ten nastawał na to, by mu zapłacić lub nie nagrywać.