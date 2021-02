Halina z "Sanatorium miłości" pojawiła się w "Pytanie na śniadanie". Widzowie są oburzeni

Halina pojawiła się w najnowszym odcinku "Pytania na śniadanie", podczas którego odbyła się dyskusja na temat egzotycznych zwierząt, takich jak węże, jaszczurki i pająki. Kobieta powiedziała, że boi się wyłącznie żmij, gdy zbiera jagody. Jeden z prezenterów, Aleksander Sikora, namówił gwiazdę "Sanatorium miłości", by wzięła węża, który znajdował się w studiu i nałożyła go na szyję. Największą uwagę widzów zwróciła jednak reakcję drugiej prowadzącej, Małgorzaty Tomaszewskiej, która posłała Halinie dość nieprzyjemne spojrzenie.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy poruszonych internautów. "Czyżby Małgorzata Tomaszewska na Halinkę patrzyła jakby z pogardą, wyższością? Nie jest to przyjazne spojrzenie", "Wydaje mi się, że to strach w oczach Gosi", "Pani Tomaszewska musi dużo nauczyć się od pani Halinki i najpierw być sobą, kochać ludzi i mieć szacunek do wszystkich. Jest to osoba piękna w środku, która nie potrzebuje opakowania na zewnątrz" - czytamy.