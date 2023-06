Hadżi ma partnerkę. Świetnie odnaleźli się w miłosnym trójkącie przed kamerami

Hadżi to ksywka Rafała Gębisia z Pucka, który dał się poznać jako jeden z małomiasteczkowych kawalerów, szukających w programie "Chłopaki do wzięcia" drugiej połówki. Hadżi nikogo na stałe nie znalazł, ale stał się popularny i mógł rozwinąć swoją muzyczną karierę. Nakręcił już dwa teledyski do przebojowej "Miłości za pieniądze" i Bayerantek". Serwis "Disco-polo" donosił, że na planie tego drugiego klipu wdał się w romans z aktorką Joanną Bagińską.