"Szczena" budzi kontrowersje. Można go oglądać w teledysku disco polo

Program "Chłopaki do wzięcia" emitowany jest przez Polsat już osiem lat. Nie "single", ale "kawalerowie", jak wolą się nazywać, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i szukają dla siebie partnerek, albo jakiegokolwiek zajęcia. Widzom taka dokumentalna formuła programu o chłopakach ze wsi przypadła go gustu, bo do tej pory powstały aż 22. serie serialu, czyli w sumie 324 odcinki. Wśród bohaterów są m.in. "Bandziorek" i "Szczena". I choć ostatnie odcinki fani programu widzieli jesienią 2022 r., to o tych panach cały czas jest głośno.