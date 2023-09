"Gwiazdy lombardu". Corey Harrison aresztowany. Policja pokazała zdjęcie

Harrison został zatrzymany w drodze z lotniska do domu w Vegas. Przekonywał mundurowych, że na pokładzie samolotu wypił tylko jednego drinka i było to 7 godzin przed zatrzymaniem. Policjanci nie dali wiary i chcieli przeprowadzić badanie alkomatem. Urządzenie było jednak zepsute, więc zabrali go na komisariat. Tamtejszy alkomat również nie nadawał się do użytku, dlatego Harrison poddał się badaniu krwi.