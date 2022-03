Gwiazdor uciekł pociągiem z Kijowa. Opublikował nagranie, w którym wszystko tłumaczy

Tancerz opowiadał o żołnierzach rosyjskich i ukraińskich, którzy muszą nosić opaski, by móc się rozróżniać. Mówił o jedności, jaka teraz jest kluczowa i o włączeniu się w sprawę wszystkich państw. Zaapelował do Rosjan, by wychodzili na ulice w swoich miastach i protestowali przeciwko polityce Władimira Putina, nawet jeśli trafią za to na kilka miesięcy do aresztu.