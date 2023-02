Gwiazdor "Squid Game" stanął przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia

- Przeprosiłem, ponieważ [ta osoba] powiedziała, że nie będzie robić z tego powodu zamieszania, ale to nie znaczy, że przyznaję się do zarzutów - dodał zdobywca Złotego Globu za rolę w "Squid Game", któremu grozi kara grzywny w wysokości ok. 50 tys. zł, ale także kara pozbawienia wolności do lat 10.