Gwiazdor programu "Kawaler do wzięcia" zrobił coming out. Wyznał, że jest gejem

Gwiazdor "Kawalera do wzięcia" myślał nawet o odebraniu sobie życia.

- Był taki moment w Los Angeles, kiedy się zasypiałem z myślą, by się nigdy nie obudzić. Nie miałem zamiaru się budzić, ale zrobiłem to. Uświadomiłem sobie, że to moje życie i muszę odzyskać kontrolę - dodał.