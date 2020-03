Gwiazdor programu "Kawaler do wzięcia" ma koronawirusa. Opisał poważne symptomy

Colton Underwood to kolejny celebryta, który padł ofiarą pandemii koronawirusa. Młody i zdrowy mężczyzna przekonał się na własnej skórze, czym grozi zarażenie. - Wynik testu był pozytywny i od zeszłego tygodnia przestrzegam wszystkich reguł związanych z trzymaniem dystansu od społeczeństwa. Symptomy pojawiły się u mnie kilka dni temu, poddałem się testowi i właśnie dostałem wyniki – mówił Underwood na Instagramie, gdzie śledzi go 2 mln osób.

Underwood wymienił w kolejnym wpisie dolegliwości, które skłoniły go do przebadania się na obecność koronawirusa. 28-latek miał bóle głowy i mięśni, płytki oddech, kaszel, gorączkę. Dodał, że dziś jest w takim stanie, że dostaje zadyszki przy najdrobniejszych aktywnościach, idąc do łazienki czy wchodząc po schodach.

Gwiazdor "Kawalera do wzięcia" podkreślił, że nie mówi o swojej sytuacji, by kogoś przestraszyć i wzbudzić panikę. Ale by przekonać ludzi do zostawania w domu.