Gwiazdor programu "90 Days Fiance" wychodzi z więzienia. Zapowiedział rozwód

Jorge i Anfisa byli uczestnikami "90 Days Fiance" w 2016 r. Kilkanaście miesięcy później Amerykanin trafił do więzienia za posiadanie ponad 100 kg marihuany. Wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności kończy mu się w maju i wszystko wskazuje na to, że Nava chce powrócić do społeczeństwa w celebryckiej chwale. Ostatnio zaczął się udzielać na Instagramie i powiedział portalowi TMZ, że zamierza rozwieść się z Anfisą.