Gwiazdor "Gry o tron" przeszedł metamorfozę. W niczym nie przypomina swojej postaci

Conleth Hill został wybrany do roli Varysa i musiał zgodzić się na drastyczną zmianę image'u. Jego bohater był bowiem kompletnie łysy, co dla irlandzkiego aktora było nowością. - Muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej w życiu nie goliłem głowy i miałem łzy w oczach, co było dziwne, ponieważ zwykle tak nie reaguję – wyznał w jednym z wywiadów.