Gwiazda została skazana za łapówkę. Teraz się tłumaczy

W 2019 r. głośno było o korupcyjnym skandalu w Stanach Zjednoczonych, który nazwany został "Operation Varsity Blues". Była to zorganizowana akcja łapówkarska, mająca na celu pomoc rodzicom, którzy uiścili odpowiednią wpłatę, by ich pociechy dostały się na wymarzone studia. Pieniądze trafiały do osób, które fałszowały wyniki testów i do przedstawicieli uczelni. W 2021 r. Netlflix wypuścił głośny dokument o aferze.