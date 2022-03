Gwiazda "Zniewolonej" jest Rosjanką. "Moja dusza jest teraz bombardowana"

Rosjanka mówi wprost o tym, co dzieje się w Ukrainie. "W tej chwili moi przyjaciele i krewni w Ukrainie są bombardowani przez mój kraj, Rosję. To nie jest operacja specjalna. To jest prawdziwa wojna. Nie widzę tego w telewizji, ale słyszę odgłosy wojny rozmawiając przez telefon z ludźmi" - napisała na Instagramie.