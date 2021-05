Gwiazda TVN pogrążona żałobie. "Przytuliłam go mocno – pierwszy i jak się miało okazać ostatni raz" - pisze Kalczyńska

"Zajmował się polityką, dużo relacjonował z sejmu, ale jego główną specjalizacją była Rosja i Ukraina. Na pewno pamiętają go państwo z relacji ze Smoleńska. Pamiętam, że dwa dni po urodzeniu synka, oglądałam jego rzetelne do bólu live’y. Pomyślałam – 'No, oczywiście. Poniatek. Przecież na pewno poleciał tam wcześniej na uroczystości. Któż by inny.' I faktycznie, jego spokój i wyciszone, pozbawione sensacji i emocji relacje były najbardziej nam wtedy wszystkim potrzebne. Rafał zawsze miał wizę wbitą do paszportu - kiedy trzeba było jechać, zawsze był gotowy".