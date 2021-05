Zmarł Rafał Poniatowski. Koleżanki i koledzy z redakcji żegnają go w pięknych słowach

O śmierci Rafała Poniatowskiego poinformowała 15 maja stacja TVN24, z którą dziennikarz współpracował niemal od początku jej istnienia. Z wykształcenia był muzykiem, ale zawodowo związał się właśnie z mediami. Karierę rozpoczął w latach 90. wówczas można było go usłyszeć w RMF FM. Jednak najdłużej współpracował z TVN. To właśnie m.in. w "Faktach" można było zobaczyć jego materiały. Reporter, jak wspominają go koledzy z redakcji, od blisko 20 lat niemal codziennie dostarczał widzom rzetelnych informacji, a jego materiały zawsze były przygotowywane na najwyższym poziomie.