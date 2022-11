Gwiazda "Świata według Kiepskich" chce do "Tańca z gwiazdami". Oceniałby ją Andrzej Grabowski, z którym gra w serialu od lat

Chodzi o "Taniec z gwiazdami". - Mogłabym wystąpić w nowym "Tańcu z gwiazdami". Czemu nie? Ale tu nie mnie się obsadzać. Andrzej Grabowski mógłby mnie oceniać. Śmiesznie by na pewno było i ciekawie. Tata serialowy by mi mówił, czy jest dobrze, czy źle i jak tańczę. Lubię wyzwania, bo dużo sportu uprawiałam. Ciekawa by była rywalizacja taneczna. Czy tylko takie skoligacenie rodzinne jest możliwe w "Tańcu z gwiazdami"? To mogłaby być ciekawa i ubogacająca przygoda - powiedziała "Faktowi" Mularczyk.