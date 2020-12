"Sprzedali Polskę za 500+". Gwiazda TVP gorzko o sytuacji w kraju

Mateusz Kisiel to uczestnik 7. edycji "Rolnik szuka żony", który wywołał chyba najwięcej emocji wśród telewidzów. Wielu uznało go za lekkoducha i lowelasa, który wziął udział w programie tylko dla zdobycia popularności. I chyba się udało, bo choć jego przygoda z show TVP już się skończyła, to Mati wciąż budzi zainteresowanie internautów. Mateusz postanowił wykorzystać swoją popularność i opublikował zaskakujący post na Instagramie. Zaskakujący, bo nie są to zdjęcia z siłowni czy półnagie selfie przed lustrem.