"Przyjaciółki": jedna z gwiazd zarażona koronawirusem

Zaledwie miesiąc od wznowienia zdjęć do najnowszego sezonu "Przyjaciółek", który miał pojawić się w telewizji na początku września, ekipa serialu znów wraca do domu. Tym razem z powodu realnego zagrożenia koronawirusem, którego wykryto u jednej z gwiazd obsady. Jak podaje "Fakt", testy na obecność COVID19 muszą przejść teraz wszystkie osoby zaangażowane w prace na planie, a jest ich ok. 60.