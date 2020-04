"Przyjaciółki": Hania wyprowadza się z domu. Co jeszcze w nowym odcinku?

"Przyjaciółki": po kłótni z Ingą (Małgorzata Socha) Hania (Pola Figurska) przeprowadza się do Andrzeja (Adam Adamonis). Już pierwszego dnia mężczyzna dowiaduje się, co to znaczy mieszkanie pod jednym dachem z nastolatką. Odwołuje wcześniejsze krytyczne słowa wobec Ingi i stwierdza, że jego była żona jest świętą.

"Przyjaciółki" (Instagram)