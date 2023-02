Gwiazda "Pytania na śniadanie" o odejściu Kurskiej z TVP. Mówi, jaką była szefową

Partnerka Olka Sikory ze śniadaniówki zdradziła, czy było jej przykro po odejściu szefowej. - Zawsze jest przykro, bo my się zżywamy. Ja się bardzo zżywam z ludźmi, więc na pewno tak jest. Zawsze, kiedy żegnamy się z kimś czy jest to prezenter, czy jest to osoba z produkcji, czy jest to szef, to jest to smutne. Ja akurat z Telewizji Polskiej nie pamiętam, żebym miała szefa, z którym się z przyjemnością żegnałam, którego po prostu nie lubiłam - powiedziała Małgorzata Tomaszewska.