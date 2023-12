Dwa największe hity. Widzowie Netfliksa są zachwyceni

"To, co zrobił Bartłomiej Topa, jest zjawiskowe. Mogliby uścisnąć dłonie ze Stevem Carellem, bo to jest ten sam poziom co Michael Scott z 'The Office'" – powiedziała w wywiadzie dla "Wyborczej" Martyna Byczkowska, która w serialu wcieliła się w postać córki Jana Pawła Adamczewskiego.