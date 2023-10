Gwiazdą disco-polo zainteresowało się CBA. "Chciałbym to już mieć za sobą"

- Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem bardzo otwarty i uczciwy. To był trudny czas, ale udało mi się go przejść. Wsparli mnie wszyscy moi partnerzy, którzy się ode mnie nie odwrócili, bo wiedzą, że dzisiaj łatwo jest kogoś pomówić. Dopóki sprawa nie będzie do końca rozwiązana, to też nie chcę na ten temat rozmawiać... Ona się cały czas toczy, ale nie mam wpływu na jej przebieg i czas trwania. Chciałbym to już mieć za sobą.