Grażyna Bukowska o TVP. "To już nie jest telewizja publiczna"

- Gdy zaczynałam tam pracować w 1979 r., wtedy również była to telewizja partyjna, tylko należąca do innej partii niż dziś. […] Wszystko musiało odbywać się zgodnie z tym, czego zażyczyła sobie partia. Telewizja stała się bardzo zideologizowana. Albo było się posłusznym, albo cię zwalniano. No, chyba że znalazłeś sobie jakąś bezpieczną niszę - powiedziała.