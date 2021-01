Grał o 1 000 000, a miał problemy z działaniami w obrębie 100

Uczestnicy kultowego teleturnieju "Milionerzy" stanęli do walki o milion. Pytanie z matematyki na poziomie szkoły podstawowej sprawiło jednak, że mężczyzna odpadł z programu. Zadanie wydawało się banalnie łatwe! Sprawdź czy tobie udałoby się się na nie odpowiedzieć poprawnie.

Czasem aż trudno uwierzyć, że zawodnik grający o najwyższą stawkę, nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi . Zwłaszcza kiedy podchodzi do pytania o 1 000 000 zł, a ma jedynie wykonać działanie w w obrębie 100.

Zasady programu są przejrzyste. Na drodze do tytułowej wygranej stoi 12 pytań, z czego za drugą i siódmą zagadką kryje się kwota gwarantowana (odpowiednio 1000 zł lub 40 000 zł). Pytania dotyczą wiedzy z różnorodnej tematyki, a uczestnicy zawsze wybierają tylko 1 z 4 odpowiedzi. W razie trudności, zawodnik może skorzystać z trzech kół ratunkowych. Są nimi: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności".