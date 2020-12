Pytanie za 125 tys. złotych o Tercet Egzotyczny. Uczestnikowi pomagała mama

Pytanie o Tercet Egzotyczny w "Milionerach"

Pytanie brzmiało: "Dokończ przypomniany filmem J. Kondratiuka, przebój Tercetu Egzotycznego: 'menuetti, piruetti, conga, bonga, castanietti, conga, bonga i cabasa...'". Do wyboru były 4 odpowiedzi.

C. "wygibasy na golasa"

Jak odpowiedział Michał Jabłoński z Warszawy? Uczestnik miał problem z tym pytaniem. Niemal natychmiast zdecydował się na skorzystanie z ostatniego koła ratunkowego - "telefonu do przyjaciela". Mężczyzna zadzwonił do mamy, pani Stanisławy. Kobieta jednak nie kojarzyła Tercetu Egzotycznego. Najbardziej prawdopodobne wydawały się jej odpowiedzi C i D.