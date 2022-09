Grad rasistowskich komentarzy. Cała ekipa show wydała oświadczenie

Choć brzmi to absurdalnie, w dniu premiery "Pierścieni Władzy" doszło do tzw. review bombing. Masa hejterów bardzo nisko oceniła serial (często nawet go nie oglądając), co zmusiło Amazon do podjęcia radykalnego kroku. Wprowadził 72-godzinną blokadę oceniania na Prime Video. Ma to pomóc w weryfikacji prawidłowych opinii i "odsiać" hejterów, którzy bombardują serial niskimi ocenami. Co ciekawe, firma potwierdziła też, że tę politykę wprowadziła latem we wszystkich swoich programach, ale "Pierścienie władzy" są pierwszą premierą, gdy wcielono ją w życie. Na tym sprawa oczywiście się nie skończyła.