Grabaż wściekły na TVP. Wykorzystali jego utwór

"Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i sympatią"

To nie pierwsza zresztą sytuacja, kiedy TVP wykorzystuje do swoich propagandowych materiałów utwory artystyczne bez wcześniejszej konsultacji z ich twórcami. W marcu ostro protestowali muzycy De Mono, kiedy piosenka "Kochać inaczej", a konkretnie słowa "a kiedy przyjdzie na Ciebie czas, a przyjdzie czas na Ciebie" obrazowały materiał przeciwko niepokornemu sędziemu Igorowi Tulei. W 2018 roku procesem straszył TVP zespół Big Cyc, po tym jak użyto piosenki "Jak słodko zostać świrem", by ośmieszyć protesty pod Sejmem.