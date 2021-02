Górska cieszy się włosami. "Symbol odzyskiwania siebie sprzed raka"

Wypadanie włosów i łysienie. Nowy skutek koronawirusa

Obawy o zdrowie pozostaną z dziennikarką zapewne już do końca. Mówiła o tym w rozmowie z "Galą".

– Pewnie nigdy nie odzyskam dawnej beztroski... bo strach, że ‘dziad’ może wrócić, będzie we mnie już zawsze. Lekarze mówią, że jestem zdrowa i mam normalnie żyć, jednak ja sama tego nie czuję, szczególnie że skutki uboczne leczenia onkologicznego ciągle mi doskwierają. Ale powiedziałam sobie, że odzyskam siebie, gdy będę mieć włosy takiej długości jak przed rakiem, gdy przebiegnę 10 kilometrów bez zadyszki, bo tyle wcześniej biegałam, i gdy wrócę do wagi sprzed choroby. Dopóki nie osiągnę tych trzech celów, nie poczuję, że mam to za sobą. Beztroskę straciłam na zawsze. Trudno, najważniejsze, że żyję – wyznała magazynowi.