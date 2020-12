Joanna Górska na wakacjach. Pokazała, jak wypoczywa

Joanna Górska, dziennikarka z wieloletnim stażem, trzy lata temu usłyszała diagnozę, która dla wielu kobiet w Polsce jest wyrokiem - bo do lekarza zgłosiły się za późno, bo przekładały badania z roku na rok, bo zbagatelizowały guzka, który przecież wcale nie boli. U Górskiej nowotwór wykryto we wczesnym stadium, ale i tak nie obyło się bez interwencji chirurga, a później długotrwałej opieki onkologa. Teraz Górska stara się już żyć normalnie, choć rak naznaczył ją, co do tego nie ma wątpliwości. Przez chemioterapię straciła włosy. Swoje przeżycia dotyczące walki z chorobą spisała w książce "Dziad. On silny, my silniejsi".