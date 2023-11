Gorące zdjęcie modelki. Tak wyglądała 30 lat temu

Sofía Vergara to kolumbijsko-amerykańska aktorka i prezenterka telewizyjna, która w 1993 r. przeniosła się do Miami, aby rozpocząć karierę w modelingu. Najpierw wystąpiła w reklamie Pepsi, później przez trzy lata współprowadziła program "Fuera de serie", a w międzyczasie pozowała w bikini do kalendarzy. Rozpoznawalność i kilka nominacji do nagród Emmy przyniosła jej rola Glorii w sitcomie "Współczesna rodzina". Od 2020 r. Vergara jest jurorką w jednym z najsłynniejszych talent show, "America's Got Talent".