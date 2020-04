"Gogglebox": Sylwia Bomba wspomina zaręczyny. "Oświadczył mi się przed telewizorem"

Jak została gwiazdą? Okazuje się, że przez zupełny przypadek. Nigdy nie sądziła, że dostanie się do telewizji i to właśnie tam rozkręci swoją karierę.

- Nigdy nie wysłałam żadnego zgłoszenia. Na casting w Warszawie zaciągnęła mnie koleżanka. Nie miałam tremy, bo od dziecka uwielbiałam występować. Przed kamerami czułam się jak ryba w wodzie. Byłam po prostu sobą i to okazało się kluczem do sukcesu - przyznała na łamach "Party".

Sylwia Bomba chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym

Sylwia Bomba nie tylko świetnie czuje się przed kamerami. Celebrytka nie ma też problemu z pokazywaniem swojego życia prywatnego w sieci. Chętnie dzieli się na Instagramie kadrami z narzeczony i córeczką. Nie ukrywa ich twarzy jak robi to większość gwiazd. I choć wydawać by się mogło, że dzięki otwartości celebrytki wiemy o niej wszystko, kilka informacji z jej życia pozostawało tajemnicą. Do teraz.