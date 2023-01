"Gogglebox": Lili Antoniak miała traumę po porodzie. "Nie będziemy już mieć więcej dzieci"

- To była tak duża trauma, że ja w czwartym dniu po porodzie mojej córki napisałam do męża SMS-a: "Nie będziemy już mieć więcej dzieci". Kompletnie tego nie rozumiem. To nie są wczasy, to jest ciężka praca. Wiem, że po iluś latach mają znieczulicę, ale dla młodych kobiet to jest traumatyczne. To jest wspomnienie, które wbija się do głowy i zostaje tam na lata - podsumowała.