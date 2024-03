Glam apeluje o święta bez mięsa i jajek. Przypomniała jeden z siedmiu grzechów

"Ci, którzy używają Jezusa do wykorzystywania zwierząt… Jezu powiedział: możecie złożyć w ofierze zwierzę, jeśli nie ma innej możliwości przeżycia. Nigdy nie wykorzystywał zwierząt po prostu dla rozkoszy smaku czy z powodu zachłanności. A na pewno w takiej ilości jak wy teraz. 80 miliardów zwierząt rocznie, przynajmniej trzy posiłki dziennie zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego - wszystko w ramach rozrywki lub po prostu do przechwalania się tym, ile można tego kupić. Nigdy tak nie powiedział. Nigdy na to nie pozwalał. Nawet nie przypuszczał, że coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe. Przestań modyfikować coś, co powiedział dla własnej, ignoranckiej korzyści. To bardzo ciężki grzech" - napisała.