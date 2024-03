Gilon powiedziała to przed kamerami. "Dziękuję byłym dziewczynom Mateusza"

- Uważam, że Mateusz świetnie wypadł w naszym programie. I mówię to teraz uczciwie, nie dlatego, że jest moim chłopakiem, ale naprawdę wypadł fajnie. To, że komuś się coś zarzuca w sieci, to zawsze tak będzie, nie urodził się taki, co by wszystkim dogodził. Mateusz miał partnerki w programie, ja w moim życiu też miałam partnerów, ale nie ma to znaczenia. My mamy tak grubą krechą odcięte, nie gadamy o byłych, chyba że są tu jakieś fajne, ciekawe anegdoty. Mamy szacunek do naszych byłych, po prostu ucinamy te tematy, bo co nas obchodzi nasza przeszłość. Jesteśmy tu i teraz.