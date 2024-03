Partner Gilon pokazał zdjęcia. Uwagę zwracają jego słowa

Karolina Gilon w grudniu skończyła 35 lat. Od ośmiu lat cały czas rozwija swoją karierę w telewizji. Zaczynała od TTV w 2015 r. Prowadziła program "Druga twarz". Później trafiła do Polsatu i TV4. Najpierw, w 2019 r., została gospodynią "Love Island", by w kolejnym roku objąć stanowisko prowadzącej także w "Ninja Warrior Polska". To sprawiło, że jej popularność tylko wzrosła. Potwierdzeniem tego była też nominacja do Telekamer.